Победы «Зенита», «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», празднование Мостового в балаклаве, 951-й и 952-й голы Роналду, новая травма Захаряна, отстранение Морозова сократили до 1 месяца, Ямаль расстался с Николь и другие новости

1. В субботних матчах 14-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Локомотив» (2:0, Педро забил с паса Глушенкова, гол Мостового засчитали после ВАР, а он отпраздновал в балаклаве ), «Динамо» не забило «Рубину» на выезде (0:0), играя в большинстве с 58-й минуты. «Ростов» проиграл «Акрону» – 0:1: Беншимол забил с пенальти, мячи Голенкова (после 10-минутного просмотра !) и Шамонина отменили, Роналдо удалили. «Динамо» Махачкала обыграло «Крылья Советов» (2:0).

2. «Реал» разгромил «Валенсию» – 4:0! Мбаппе сделал дубль, Винисиус не реализовал пенальти, у Беллингема гол, у Гюлера ассист. У «Мадрида» 13 побед и разгромное поражение от «Атлетико» в этом сезоне. Кстати, команда Диего Симеоне тоже удачно провела тур, забив 3 безответных гола «Севилье».

«Сосьедад» тоже выиграл, а вот Арсен Захарян, кажется, опять получил травму : он вышел на 41-й минуте матча с «Атлетиком» и был заменен на 82-й.

3. Гол Жоао Педро принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом» в дерби – 1:0. «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью с «Ноттингем Форест» (2:2) благодаря голу Диалло на 81-й. «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (2:0), Салах и Гравенберх забили, гол Экитике отменили. «Арсенал» спокойно обыграл «Бернли» в гостях (2:0), Райс и Дьокереш отметились голами.

4. КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь».

5. Криштиану Роналду забил 951-й и 952-й голы в карьере – в матче с «Аль-Фейхой» с игры и с пенальти на 104-й.

6. Что в других европейских футбольных чемпионатах? «Ювентус» продолжает побеждать после отставки Тудора: на этот раз обыграли «Кремонезе» в гостях – 2:1. «Бавария» разгромила «Байер» (3:0), а гол Рамуша на 94-й принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» (1:0).

7. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало» (3:4 Б), Овечкин вновь не забил – у него только 2 гола в 12 играх в сезоне (повторил личный антирекорд для отрезка). «Миннесота» обыграла «Ванкувер» (5:2), Тарасенко набрал 1+2 . «Монреаль» одолел «Оттаву» (4:3 ОТ), Демидов перевел игру в овертайм – на 58-й минуте (3-й гол в сезоне). Все результаты дня – здесь .

8. РУСАДА сократило срок отстранения Ивана Морозова из «Спартака» до 1 месяца . Форвард признал употребление кокаина – ему грозило 4 года дисквалификации.

9. Александр Бублик уступил Феликсу Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Париже, Синнер разгромил Зверева.

Ига Швентек победила Мэдисон Киз в первый день итогового турнира, Рыбакина – Анисимову.

19. НБА. «Индиана» дома обыграла «Голден Стэйт», «Хьюстон» был сильнее «Бостона» на выезде и другие результаты .

11. Гран-при Канады. Малинин выиграл короткую программу , Томоно – 2-й, Аймо – 5-й.

Гиллес и Пуарье лидируют после ритм-танца , Рид и Амбрулевичюс – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и.

12. «Зенит» и Вендел продлили контракт до 2029 года.

13. 75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи», но остался тренером-консультантом. Команда проиграла 9 матчей подряд и идет 11-й на Западе.

Кроме того, «Сочи» подтвердил переход Ильи Самсонова. Экс-вратарь «Вегаса» получит 68 млн рублей по контракту на два года.

14. «Интер Майами» с голом Месси проиграл «Нэшвиллу» в ответном матче плей-офф МЛС – 1:2. Будет решающая 3-я игра.

15. «Дженоа» уволила Патрика Виейра. Клуб идет последним в Серии А с 3 очками в 9 матчах.

16. Дюков, Третьяк и главы других федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров .

17. Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль расстался с 25-летней аргентинской певицей Ники Николь.

Цитаты дня.

Путин поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Популярность канала – результат слаженного труда вашего талантливого коллектива. Вы наработали солидный опыт трансляций и создали яркую палитру познавательных передач »

Круговой о попытке похищения Мостового: «Ситуация страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! »

Александр Дюков: «Матч ТВ» невозможно представить без российского футбола . И футбол не обойдется без главного спортивного канала страны. Мы видим высокие рейтинги трансляций»

Мостовой о реакции Шпилевского на критику от Быстрова: «Он нефутбольный человек, напоминает Абаскаля . Максимум может по книжкам что-то делать. Закрой рот и молчи!»

Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля» . Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»