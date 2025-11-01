  • Спортс
  • Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»
Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»

Рубен Аморим: Хочу выиграть АПЛ с «МЮ».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не беспокоится о том, финиширует ли команда выше «Ливерпуля».

«Мне совершенно безразлично, будет ли «Манчестер Юнайтед» впереди «Ливерпуля».

Я просто хочу выиграть каждый матч и финишировать на вершине АПЛ.

Хочу оказаться в таком положении, чтобы стать чемпионом Премьер-лиги!» – сказал Аморим.

