Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»
Рубен Аморим: Хочу выиграть АПЛ с «МЮ».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не беспокоится о том, финиширует ли команда выше «Ливерпуля».
«Мне совершенно безразлично, будет ли «Манчестер Юнайтед» впереди «Ливерпуля».
Я просто хочу выиграть каждый матч и финишировать на вершине АПЛ.
Хочу оказаться в таком положении, чтобы стать чемпионом Премьер-лиги!» – сказал Аморим.
«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3486 голосов
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовано: Sports
Источник: Stan Sport FC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости