Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»

Рубен Аморим: Хочу выиграть АПЛ с «МЮ».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим не беспокоится о том, финиширует ли команда выше «Ливерпуля ».

«Мне совершенно безразлично, будет ли «Манчестер Юнайтед» впереди «Ливерпуля».

Я просто хочу выиграть каждый матч и финишировать на вершине АПЛ .

Хочу оказаться в таком положении, чтобы стать чемпионом Премьер-лиги!» – сказал Аморим.