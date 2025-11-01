Александр Дюков: «Матч ТВ» невозможно представить без российского футбола. И футбол не обойдется без главного спортивного канала страны. Мы видим высокие рейтинги трансляций»

Александр Дюков поздравил «Матч ТВ» с 10-летием.

Президент РФС Александр Дюков заявил, что «Матч ТВ » и российский футбол нельзя представить друг без друга.

Сегодня телеканалу исполнилось 10 лет.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 10‑летием «Матч ТВ»! За эти годы канал вырос до уровня спортивного СМИ мирового класса. Я сам являюсь постоянным зрителем «Матч ТВ» и вижу, как развивается канал, как растет качество трансляций, как применяются инновационные решения при показе спортивных мероприятий. Высокий профессионализм показывают также и новостная служба «Матч ТВ», и эксперты аналитических программ, и в целом – вся команда телеканала.

«Матч ТВ» – надежный партнер Российского футбольного союза. Но также партнер творческий, неравнодушный, который постоянно предлагает новые идеи, чтобы российский футбол как медиа‑продукт становился более привлекательным для зрителя.

Мы видим, какие высокие рейтинги демонстрируют трансляции матчей сборной России, РПЛ , Кубка России и Первой лиги на телеканале, какой интерес вызывают аналитические программы о футболе. «Матч ТВ» невозможно представить без российского футбола. Но и футбол, соответственно, не сможет обойтись без главного спортивного канала страны. И я уверен, что РФС и «Матч ТВ» как надежные и долгосрочные партнеры, продолжат радовать зрителя качественным и разнообразным футбольным контентом.

С днем рождения, «Матч ТВ»! – сказал Дюков.