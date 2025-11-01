«ПСЖ» – «Ницца». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«ПСЖ» примет «Ниццу» в 11-м туре Лиги 1.

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

