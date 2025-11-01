«ПСЖ» – «Ницца». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«ПСЖ» примет «Ниццу» в 11-м туре Лиги 1.
Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Лига 1 Франция. 11 тур
1 ноября 16:00, Парк-де-Пренс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
