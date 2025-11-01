1

«ПСЖ» – «Ницца». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«ПСЖ» примет «Ниццу» в 11-м туре Лиги 1.

Матч пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.

Лига 1 Франция. 11 тур
1 ноября 16:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Ницца

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?3486 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Дюков: «Матч ТВ» невозможно представить без российского футбола. И футбол не обойдется без главного спортивного канала страны. Мы видим высокие рейтинги трансляций»
9 минут назад
Рубен Аморим: «Мне все равно, будет ли «МЮ» выше «Ливерпуля». Просто хочу побеждать в каждом матче и стать чемпионом»
31 минуту назад
Миллер поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Амбициозные цели достигнуты. Для россиян – это возможность наблюдать за достижениями спортсменов, гордиться нашей страной как великой спортивной державой»
49 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Севилью», «Реал» против «Валенсии»
сегодня, 07:43
Чемпионат Германии. «Лейпциг» сыграет со «Штутгартом», «Бавария» против «Байера»
сегодня, 07:15
Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ниццу», «Монако» Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
сегодня, 06:56
Новый контракт РПЛ и «Матч ТВ», ЦСКА подарил Челестини победу на 50-летие, Медведев вылетел с «Мастерса», СКА опять проиграл, CAS допустил российских саночников и другие новости
сегодня, 06:10
Нашей платформенной команде нужен сильный frontend-разработчик. Не ждите – откликайтесь на вакансию!
сегодня, 06:00Вакансия
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Комо», «Ювентус» в гостях у «Кремонезе»
сегодня, 05:57
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Рубина», «Зенит» против «Локомотива»
сегодня, 05:05
Ко всем новостям
Последние новости
Алекс Сарфо: «Кокорин мог бы заиграть в «Барсе», в этой жизни возможно все. Он отличный нападающий»
23 минуты назад
Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»
37 минут назад
Владимир Пономарев: «Станкович – хитрожопый! Сам из «Спартака» не уйдет. Зачем ему терять деньги?»
сегодня, 08:11
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой»
сегодня, 07:58
Александр Глеб: «Команды РПЛ уже приноровились к приемам «Зенита». К топовой «Барсе» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать»
сегодня, 07:33
Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в ответном матче
сегодня, 07:25
«Наполи» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 07:05
«Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 06:36
Черышев открыт к предложениям: «Страсть к футболу пока не утрачена, поэтому нужно двигаться дальше»
сегодня, 06:25
«Зенит» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
сегодня, 06:07