Мостовой о реакции Шпилевского на критику от Быстрова: «Он нефутбольный человек, напоминает Абаскаля. Максимум может по книжкам что-то делать. Закрой рот и молчи!»

Александр Мостовой назвал Алексея Шпилевского нефутбольным человеком.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает главного тренера «Пари НН » нефутбольным человеком.

Ранее белорусский специалист отреагировал на критику со стороны Владимира Быстрова : «Пусть Володя потренирует там, где я тренировал, и добьется тех результатов – тогда будем сравнивать».

«Я согласен с Быстровым. Шпилевский никогда не играл. Какой футбол он может ставить? Максимум может по книжкам и журналам что-то делать.

До появления в «Нижнем» никто Шпилевского не знал вообще. Быстров должен ответить: «А ты не хотел бы поиграть на уровне, на котором мы поиграли?» Алексей напоминает мне Абаскаля .

Шпилевский играл в молодежке «Штутгарта»? Миллиард человек играли на уровне молодежек, а до профессионального уровня из них доходят единицы. Шпилевский – нефутбольный человек, он нигде не играл вообще. Он начал вести себя неуважительно по отношению к тем людям, которые всю жизнь отдали футболу. Закрой рот и молчи! Быстров однозначно должен ему ответить, чтобы Шпилевский опустил нос», – сказал Мостовой.