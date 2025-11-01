  • Спортс
ВАР 10 минут смотрел повтор гола Голенкова «Акрону» – из-за офсайда взятие ворот отменили. Матч завершился на 106-й минуте

Судьи десять минут изучали эпизод с голом Егора Голенкова.

Видеоассистентам потребовалось около 10 минут на изучение момента с голом Егора Голенкова «Акрону» в 14-м туре Мир РПЛ.

Нападающий «Ростова» отправил мяч в сетку на 82-й минуте (81:32). Судейская бригада начала изучать эпизод на предмет нахождения одного из футболистов ростовчан вне игры.

Анализ завершился только на 92-й минуте, после чего главный арбитр Ян Бобровский объявил: офсайд у Умара Сако, сыгравшего головой в ходе голевой атаки. Игра возобновилась на 91:39.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Ростову» удалось забить снова на 102-й минуте, но рефери опять отменил взятие ворот из-за нахождения Давида Семенчука вне игры. На этот раз на просмотр ушло меньше времени – менее двух минут. Игра завершилась на 106-й минуте.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРостов
logoАкрон
видеоповторы
logoДавид Семенчук
logoЯн Бобровский
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoУмар Сако
logoЕгор Голенков
