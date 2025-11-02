У «Реала» 13 побед и разгромное поражение от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Ливерпуль»
«Реал» выиграл 13 из 14 матчей в этом сезоне.
«Реал» одержал шестую победу подряд – над «Валенсией» (4:0).
Команда Хаби Алонсо выиграла с разгромным счетом в 11-м туре Ла Лиги. Ранее были побеждены «Барселона» (2:1), «Ювентус» (1:0), «Хетафе» (1:0), «Вильярреал» (3:1) и «Кайрат» (5:0).
В общей сложности в этом сезоне мадридцы провели 14 игр во всех турнирах и одержали 13 побед. Единственное поражение – от «Атлетико» (2:5).
4 ноября «Реал» встретится с «Ливерпулем».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
