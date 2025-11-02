  • Спортс
  У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24
3

У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24

Александр Овечкин повторил личный антирекорд, забив 2 гола в 12 играх на старте.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 Б). 

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 12 играх в текущем сезоне. 

Рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярках (899), который проводит 21-й сезон в лиге, повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на таком отрезке.

Ранее он забрасывал 2 шайбы в первых 12 играх только в сезоне-2023/24 (в итоге – 31 гол в 79 матчах). 

В следующем матче «Вашингтон» примет «Сент-Луис» 5 ноября (по московскому времени матч начнется 6 ноября в 03:30).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
рекорды
logoБаффало
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
