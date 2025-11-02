У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24

Александр Овечкин повторил личный антирекорд, забив 2 гола в 12 играх на старте.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:4 Б).

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 12 играх в текущем сезоне.

Рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярках (899), который проводит 21-й сезон в лиге, повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на таком отрезке.

Ранее он забрасывал 2 шайбы в первых 12 играх только в сезоне-2023/24 (в итоге – 31 гол в 79 матчах).

В следующем матче «Вашингтон» примет «Сент-Луис» 5 ноября (по московскому времени матч начнется 6 ноября в 03:30).