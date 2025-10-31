0

Гран-при Канады. Малинин, Аймо, Мемола, Эгадзе, Томоно покажут короткие программы

Илья Малинин выступит с короткой программой на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Мужчины, короткая программа

Начало – 23:25 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Стивен Гоголев (Канада)

2. Алекса Ракич (Канада)

3. Роман Садовский (Канада)

4. Владимир Самойлов (Польша)

5. Томоки Хиваташи (США)

6. Александр Селевко (Эстония)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония)

8. Николай Мемола (Италия)

9. Као Миура (Япония)

10. Кевин Аймо (Франция)

11. Ника Эгадзе (Грузия)

12. Илья Малинин (США)

Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Эгадзе, Левито, Аймо, Хазе и Володин, Гиллес и Пуарье

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
