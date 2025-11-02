Видео
Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Ванкувером», став 3-й звездой. У него 8 очков в 13 играх

Владимир Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в матче НХЛ с «Ванкувером» (5:2).

Форвард «Миннесоты» признан третьей звездой этой игры.

Всего в 13 матчах сезона на его счету 8 (2+6) баллов.

Сегодня за 11:09 (3:40 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
