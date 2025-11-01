  • Спортс
  «Сочи» подтвердил переход Самсонова. Экс-вратарь «Вегаса» получит 68 млн рублей по контракту на два года
20

«Сочи» подтвердил переход Самсонова. Экс-вратарь «Вегаса» получит 68 млн рублей по контракту на два года

Илья Самсонов подписал контракт с «Сочи».

28-летний вратарь Илья Самсонов подписал соглашение с «Сочи» на два года.

Южане выменяли у «Металлурга» права на хоккеиста. Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию.

Самсонов заработает 28 миллионов рублей по договору в этом сезоне, 40 млн рублей – в следующем, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Вегас». Он сыграл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков.

Также в НХЛ вратарь играл за «Вашингтон» и «Торонто». В КХЛ Самсонов не играл с сезона-2017/18.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
