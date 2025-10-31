Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс выступят с ритм-танцами
Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы на Гран-при Канады.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап, Skate Canada
Саскатун, Канада
Танцы на льду, ритм-танец
Начало – 21:45 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)
2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Вторая разминка
6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
