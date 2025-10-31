0

Гран-при Канады. Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко, Рид и Амбрулевичюс выступят с ритм-танцами

Гиллес и Пуарье, Лажуа и Лага покажут ритм-танцы на Гран-при Канады.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап, Skate Canada

Саскатун, Канада

Танцы на льду, ритм-танец

Начало – 21:45 по московскому времени (1 ноября), прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США)

2. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

4. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)

5. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Вторая разминка

6. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

7. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
