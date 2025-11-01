75-летний Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи», но остался тренером-консультантом. Команда проиграла 9 матчей подряд и идет 11-й на Западе
Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи».
75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи» и стал тренером-консультантом клуба.
Главным тренером южан назначен Дмитрий Михайлов, который был старшим тренером. Михайлов ранее работал в системе СКА, а также был тренером системе сборных России.
Крикунов возглавлял команду с августа этого года.
На данный момент «Сочи» имеет серию из девяти поражений подряд и занимает 11-ю позицию в таблице Западной конференции, имея в активе 10 баллов в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
