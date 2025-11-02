  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне, переведя матч с «Оттавой» в овертайм на 58-й минуте. У него 10 очков и «+4» в 12 играх
Видео
3

Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне, переведя матч с «Оттавой» в овертайм на 58-й минуте. У него 10 очков и «+4» в 12 играх

Иван Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ). 

Он отличился на 58-й минуте, сравняв счет (3:3). В итоге нападающего признали третьей звездой встречи. 

На счету 19-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 13:58. 

Сегодня Демидов (16:03, «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoМонреаль
logoНХЛ
logoОттава
logoИван Демидов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
31 октября, 13:45
Ковальчук о Демидове: «Правильно сделал, что остался в Монреале на лето. Иван всегда открыт и харизматичен, играет с улыбкой – там это очень приветствуется»
30 октября, 14:55
Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»
26 октября, 12:45
Демидов забил победный гол и сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У форварда «Монреаля» 2+7 в 10 играх
26 октября, 02:14Видео
Главные новости
У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте регулярки НХЛ. Он повторил личный антирекорд по голам на таком отрезке, установленный в сезоне-2023/24
42 минуты назад
Мичков сделал передачу в матче с «Торонто», завершив его с «минус 3». У него 1+5 в 11 играх
сегодня, 02:48
Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Ванкувером», став 3-й звездой. У него 8 очков в 13 играх
сегодня, 02:34Видео
Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх
сегодня, 02:19
НХЛ. «Бостон» одолел «Каролину», «Питтсбург» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Даллас», «Вашингтон» проиграл «Баффало» по буллитам
сегодня, 02:03Live
Аскаров – 1-я звезда матча с «Колорадо»: 36 сэйвов из 38. Победа – 2-я в сезоне
сегодня, 01:41
Малкин отдал голевой пас на Кросби в матче с «Виннипегом». У российского форварда «Питтсбурга» 3+15 в 13 матчах и 1-е место в НХЛ по ассистам
вчера, 21:50
Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»
вчера, 20:29
Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»
вчера, 19:57
Никишин забил 2-й гол в сезоне – в ворота «Бостона». У защитника «Каролины» 6 очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона
вчера, 19:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Марченко отметился ассистом в 4-м матче подряд, не забил – в 6-м подряд. У него 5+6 в 11 играх при полезности «+7»
18 минут назад
Мухамадуллин сделал передачу в матче с «Колорадо», сыграв 20:53. У защитника «Сан-Хосе» 0+3 и «+3» в 3 играх в сезоне
30 минут назад
Капризов остался без очков впервые за 5 игр: 2 броска и 1 блок за 23:55 против «Ванкувера». У него 16 баллов в 13 играх в сезоне
54 минуты назад
Ничушкин сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 5+4 в 13 играх
сегодня, 01:29
Бобровский выиграл 6-й матч в сезоне, отбив 19 из 22 бросков «Далласа» и став 2-й звездой
сегодня, 01:16
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»
вчера, 20:55
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры
Наместников забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У форварда «Виннипега» 6+1 в 12 играх
вчера, 20:48
Свечников остался без очков в матче с «Бостоном». Ранее форвард «Каролины» забил «Вегасу» и «Айлендерс», у него 2+1 в 11 играх
вчера, 20:16