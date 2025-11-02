Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне, переведя матч с «Оттавой» в овертайм на 58-й минуте. У него 10 очков и «+4» в 12 играх

Иван Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ).

Он отличился на 58-й минуте, сравняв счет (3:3). В итоге нападающего признали третьей звездой встречи.

На счету 19-летнего россиянина стало 10 (3+7) очков в 12 играх в текущем сезоне при полезности «+4» и среднем времени на льду 13:58.

Сегодня Демидов (16:03, «+2») реализовал 1 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.