«Реал» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» примет «Валенсию» в 11-м туре Ла Лиги.

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
