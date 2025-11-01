«Реал» – «Валенсия». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
«Реал» примет «Валенсию» в 11-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига Испания. 11 тур
1 ноября 20:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
