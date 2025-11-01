Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в ответном матче
В Кубке МЛС пройдет ответный матч первого раунда.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Нэшвиллом».
Кубок МЛС
1-й раунд
Ответный матч
МЛС. Кубок МЛС - 1-й Раунд
1 ноября 23:30, GEODIS Park
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Первый матч: 1:3
Счет в серии до двух побед: 0-1
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
