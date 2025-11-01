Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси сыграет с «Нэшвиллом» в ответном матче

В Кубке МЛС пройдет ответный матч первого раунда.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » Лионеля Месси сыграет в гостях с «Нэшвиллом ».

Кубок МЛС

1-й раунд

Ответный матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Первый матч: 1:3

Счет в серии до двух побед: 0-1

