Захарян получил травму в матче с «Атлетиком». Хавбек «Сосьедада» вышел на 41-й минуте и был заменен на 82-й
Арсен Захарян получил травму в матче Ла Лиги.
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время матча с «Атлетиком» в 11-м туре Ла Лиги (3:2).
Российский полузащитник вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й из-за повреждения. Его заменил Айен Муньос. На 67-й минуте Захарян забил гол, но он был отменен из-за того, что Такефуса Кубо находился в офсайде по ходу атаки.
В текущем сезоне Арсен провел 6 матчей за испанский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
