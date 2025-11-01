Захарян получил травму в матче с «Атлетиком». Хавбек «Сосьедада» вышел на 41-й минуте и был заменен на 82-й

Арсен Захарян получил травму в матче Ла Лиги.

Полузащитник «Реал Сосьедад » Арсен Захарян получил травму во время матча с «Атлетиком » в 11-м туре Ла Лиги (3:2).

Российский полузащитник вышел на поле на 41-й минуте и покинул его на 82-й из-за повреждения. Его заменил Айен Муньос . На 67-й минуте Захарян забил гол, но он был отменен из-за того, что Такефуса Кубо находился в офсайде по ходу атаки.

В текущем сезоне Арсен провел 6 матчей за испанский клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .