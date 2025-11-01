  • Спортс
13

Мостовой в балаклаве отпраздновал гол «Локомотиву» на 94-й. Хабвека «Зенита» пытались похитить на улице

Андрей Мостовой отпраздновал гол в балаклаве.

Андрей Мостовой заготовил специальное празднование гола в матче с «Локомотивом».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (2:0). Мостовой отличился на 94-й минуте, установив окончательный счет. 

Во время празднования полузащитник сине-бело-голубых надел черную балаклаву. 

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

Друг Мостового о попытке похищения игрока: «Бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться»

У подозреваемых в попытке похищения Мостового изъяли травматические пистолеты, наручники, маски. Задержанные причастны к другим тяжким преступлениям, считает следствие

Илья Учватов
Спортс
