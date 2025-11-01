Мостовой в балаклаве отпраздновал гол «Локомотиву» на 94-й. Хабвека «Зенита» пытались похитить на улице

Андрей Мостовой отпраздновал гол в балаклаве.

Андрей Мостовой заготовил специальное празднование гола в матче с «Локомотивом ».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита » (2:0). Мостовой отличился на 94-й минуте, установив окончательный счет.

Во время празднования полузащитник сине-бело-голубых надел черную балаклаву.

Изображение: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

