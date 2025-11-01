«Зенит» и Вендел продлили контракт до 2029 года

Вендел продлил контракт с «Зенитом».

«Зенит» объявил о продлении контракта с Венделом.

Новое соглашение 28-летнего полузащитника с петербургским клубом рассчитано до конца сезона-2028/29.

Бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 11 матчей и отдал 2 голевых паса. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .