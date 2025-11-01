Роналду забил 951-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»
Криштиану Роналду забил 951-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 951-й гол в своей карьере.
40-летний форвард отличился забитым мячом в матче с «Аль-Фейхой» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1, первый тайм).
Теперь на счету Роналду 809 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
