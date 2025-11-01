Роналду забил 951-й гол в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»

Криштиану Роналду забил 951-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду забил 951-й гол в своей карьере.

40-летний форвард отличился забитым мячом в матче с «Аль-Фейхой» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1, первый тайм).

Теперь на счету Роналду 809 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .