РУСАДА сократило срок отстранения Морозова из «Спартака» до 1 месяца. Форвард признал употребление кокаина – ему грозило 4 года дисквалификации

Иван Морозов был дисквалифицирован на один месяц из-за допинга.

РУСАДА сократило срок отстранения нападающего «Спартака » Ивана Морозова до одного месяца.

«Спешим поделиться со своими подписчиками и всеми любителями хоккея хорошей новостью: только что мы получили решение РУСАДА о завершении рассмотрения дела хоккеиста Ивана Морозова (ХК «Спартак» Москва).

29 августа 2025 года на Кубке Мэра Москвы Иван Морозов сдал допинг-пробу, которая показала положительный результат на запрещенное вещество из раздела S6 запрещенного списка ВАДА.

Действующие в антидопинге правила и практика CAS предполагают, что за такое нарушение могла быть назначена серьезная санкция – вплоть до 4-летней дисквалификации.

Специалисты «Клевер Консалт» приложили все усилия, чтобы добиться для Ивана наилучшего исхода дела из всех возможных вариантов. Путем выбора правильной стратегии защиты, а также тесного и конструктивного взаимодействия с РУСАДА удалось значительно снизить применимую санкцию.

Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами , прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца, через механизм второго абзаца пункта 12.2.4. 1 Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в заявлении компании «Клевер Консалт».

В этом сезоне Морозов провел 4 матчахв Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) баллов.