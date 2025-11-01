Дюков, Третьяк и главы других федераций попросили Мишустина не повышать налог для букмекеров

Президент РФС Александр Дюков, глава ФХР Владислав Третьяк, руководитель РФБ Андрей Кириленко и прочие спортивные чиновники подписали письмо к главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

В нем среди прочего отмечается, что принятие законопроекта о налогах для букмекеров в нынешнем виде приведет к сокращениям инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт, сообщает журналист РБК Грант Гетадарян. Также отмечается, что введение нового налога станет проблемой для спорта.

Согласно данным «Матч ТВ», среди подписантов присутствуют, помимо Дюкова, Третьяка и Кириленко: Дмитрий Мазепин (Федерация водных видов спорта), Станислав Шевченко (ВФВ), Ксения Шойгу (Федерация триатлона), Виктор Майгуров (СБР), Сергей Соловейчик (Федерация дзюдо), Евгений Архипов (Федерация каноэ), Сергей Шишкарев (Федерация гандбола), Алексей Свирин (Федерация гребного спорта), Ильгар Мамедов (Федерация фехтования), Юрий Кучерявый (Федерация велоспорта), Дмитрий Бычков (Федерация скалолазания), Зоригто Манханов (Федерация стрельбы из лука).

Новые бюджетные выплаты для букмекерских компаний составят 5% на оборот и 25% на прибыль. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении 22 октября. Власти рассчитывают на получение около 100 млрд рублей в год в качестве налогов.

