4

Гран-при Китая. Суй и Хань, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выйдут на лед с короткой программой на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Короткая программа

Начало – 15:50 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)

2. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)

3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

Вторая разминка

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная Китая
Кэти Макбет
Чжан Цзясюань
logoЦун Хань
logoВэньцзинь Суй
Анастасия Метелкина
Никколо Мачии
Ребекка Гиларди
Филиппо Амброзини
Роберт Кункель
Лукреция Беккари
результаты
Сара Конти
Хуан Ихан
Даниил Паркман
Лука Берулава
пары
Анника Хокке
logoГран-при Китая
logoсборная США
Маттео Гуаризе
logoсборная Италии по фигурному катанию
сборная Грузии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Китая. Шайдоров, Грассль, Ямамото, Сато, Чха Чжун Хван, Литвинцев представят короткие программы
сегодня, 18:48
Гран-при Китая. Лью, Гленн, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хэ Ин Ли, Чжи А Син выступят с короткими программами
сегодня, 18:39
Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
сегодня, 18:28
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Самбуев выиграл короткую программу, Федотов – 2-й, Жолобов – 3-й
сегодня, 16:34
Агата Петрова: «Была настроена на неплохой прокат, но не показала на данный момент свой максимум, была более зажата, чем на тренировках»
сегодня, 15:30
Маргарита Базылюк: «Хотелось бы лучше откатать короткую программу. Обидно, потому что на риттбергере я не очень часто косячу, обычно на каскаде»
сегодня, 15:29
Арина Парсегова: «Мне нравится и одиночное, и парное катание. Выбирать не буду»
сегодня, 15:19
Гончаров о программе под «Бонд с кнопкой»: «Начинаем делать хореодорожку, я слышу не музыку, а то, как люди поют»
сегодня, 14:32
Зоя Ковязина: «Кумир в парном катании – Максим Траньков. Он нас иногда наставляет и поддерживает на тренировках»
сегодня, 14:22
Гран-при России. «Звезды Магнитки». КМС. Парсегова выиграла короткую программу, Петрова – 2-я, Базылюк – 3-я, Стрельцова – 10-я
сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
10 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
9 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57