Гран-при Китая. Суй и Хань, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы

Вэньцзинь Суй и Цун Хань выйдут на лед с короткой программой на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап, Cup of China Чунцин, Китай Пары Короткая программа Начало – 15:50 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – в Okko. Первая разминка 1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) 2. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай) 3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) 4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) Вторая разминка 5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) 6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) 7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) 8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров