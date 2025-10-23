Гран-при Китая. Суй и Хань, Конти и Мачии, Метелкина и Берулава, Гиларди и Амброзини покажут короткие программы
Вэньцзинь Суй и Цун Хань выйдут на лед с короткой программой на Гран-при в Китае.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Пары
Короткая программа
Начало – 15:50 по московскому времени (24 октября), прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай)
2. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
3. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
4. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
Вторая разминка
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
7. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
