Депутат Свищев о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан. Я рад. Он играл в одном из лучших клубов России, за ним огромное количество людей смотрит»

Дмитрий Свищев отреагировал на результаты проверки слов Клаудиньо.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Позже Клаудиньо написал открытое письмо на фоне критики: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».

Сегодня МВД сообщило, что не выявило нарушения закона в словах Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено».

«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение. Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет.

И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания. Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», – сказал депутат Госдумы.