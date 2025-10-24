«Роналду умеет адаптироваться, поэтому он лучший игрок мира. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео
Дэнни Симпсон объяснил, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.
«Лучшее в Роналду – это то, что он умеет адаптироваться. Он адаптировался в 18-19 лет, адаптировался в «Реале», адаптировался в «Ювентусе». Он всегда приспосабливается. Сейчас он адаптировался в Саудовской Аравии, адаптировался в сборной Португалии. Поэтому для меня он – лучший игрок мира.
Не в обиду Месси, он невероятно талантлив, но ему никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры. Роналду, когда впервые пришел в «Манчестер Юнайтед», даже не умел играть головой! А теперь, пожалуй, он лучший в мире по игре головой – один из лучших на позиции «девятки». Честно, было счастьем провести рядом с ним несколько лет и увидеть, чего он достиг», – сказал воспитанник «МЮ», чемпион Англии с «Лестером» Дэнни Симпсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
