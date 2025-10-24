«Роналду умеет адаптироваться, поэтому он лучший игрок мира. Месси никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры». Воспитанник «МЮ» Симпсон о Криштиану и Лео

Дэнни Симпсон объяснил, почему Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

«Лучшее в Роналду – это то, что он умеет адаптироваться. Он адаптировался в 18-19 лет, адаптировался в «Реале », адаптировался в «Ювентусе ». Он всегда приспосабливается. Сейчас он адаптировался в Саудовской Аравии, адаптировался в сборной Португалии. Поэтому для меня он – лучший игрок мира.

Не в обиду Месси , он невероятно талантлив, но ему никогда не приходилось перестраивать столько аспектов своей игры. Роналду, когда впервые пришел в «Манчестер Юнайтед », даже не умел играть головой! А теперь, пожалуй, он лучший в мире по игре головой – один из лучших на позиции «девятки». Честно, было счастьем провести рядом с ним несколько лет и увидеть, чего он достиг», – сказал воспитанник «МЮ», чемпион Англии с «Лестером» Дэнни Симпсон.