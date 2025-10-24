Ямаль о сложности матча на «Бернабеу»: «В последний раз «Барселона» победила 4:0»
Ламин Ямаль напомнил, что последнее класико на «Бернабеу» «Барселона» выиграла.
– Что тебя больше привлекает: забить «Реалу» или забить «Порсинос»? Или одинаково?
– Слушай, я уже не раз забивал «Реалу». Но и вам тоже.
– Да, но забьешь ли ты в воскресенье?
– А ты как думаешь?
– Я не знаю, это сложно сделать на «Бернабеу»?
– В прошлый раз матч там закончился 4:0.
– Думаешь, в воскресенье тоже будет 4:0?
– Нет, я такого не говорил, но это возможно, – сказал вингер «Барселоны» в разговоре с владеющим «Порсиньос» стримером Ибаем Льяносом.
