28

Ямаль о сложности матча на «Бернабеу»: «В последний раз «Барселона» победила 4:0»

Ламин Ямаль напомнил, что последнее класико на «Бернабеу» «Барселона» выиграла.

– Что тебя больше привлекает: забить «Реалу» или забить «Порсинос»? Или одинаково?

– Слушай, я уже не раз забивал «Реалу». Но и вам тоже.

– Да, но забьешь ли ты в воскресенье?

– А ты как думаешь?

– Я не знаю, это сложно сделать на «Бернабеу»?

– В прошлый раз матч там закончился 4:0.

– Думаешь, в воскресенье тоже будет 4:0?

– Нет, я такого не говорил, но это возможно, – сказал вингер «Барселоны» в разговоре с владеющим «Порсиньос» стримером Ибаем Льяносом.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2156 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reddit
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
мировой медиафутбол
logoСантьяго Бернабеу
logoКласико
logoКингс Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карвахаль намерен обсудить с Ямалем слова вингера про «жульничающий» «Реал» (Mundo Deportivo)
сегодня, 16:10
Игроки «Реала» недовольны словами Ямаля о «жульничестве и жалобах». Высказывание вингера «Барсы» раззадорило «Мадрид» перед класико (Marca)
сегодня, 13:11
Лучшие игроки «Реала» и «Барсы» в сезоне: кто нужен в Фэнтези на класико
сегодня, 13:07
Главные новости
Считаем деньги и контролируем лейблы – рассказываем об обновлениях YCqouter в новой статье на Хабре!
12 минут назадВакансия
Бруну не собирается к саудовцам летом, но интересует крупные европейские клубы. Капитана «МЮ» можно купить за 65 млн евро до определенной даты
20 минут назад
«Зенит» может предложить 25 млн евро за Джона Джона из «Брагантино» (BolaVIP)
49 минут назад
Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд. У Килиана 10 голов в 6 матчах в сентябре
51 минуту назадФото
Бухаров жалеет о переходе в «Зенит»: «Не справился с давлением, раз не заиграл. Там боготворили Кержакова, мне и так было тяжело, а мне начинали свистеть, когда выходил на замену»
59 минут назадВидео
Стример Мэддисон о Лещуке: «Вся Россия знает, что это дырень. Это клоун и ######, а не вратарь»
сегодня, 17:10
Ерохин про «Зенит»: «На игры с командами из Москвы и первой шестерки настрой всегда максимальный. Встречи со «Спартаком» стоят особняком, ничья – как поражение»
сегодня, 17:03
Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»
сегодня, 16:52
Бухаров про «Зенит»: «Конвейер по убиванию российских футболистов. Сумасшедшие условия»
сегодня, 16:43
Сергей Ташуев: «В России нет народной команды, хотя спартаковцы поспорят. Слышал, так «Локо» называют. Сегодня флагман – «Зенит», после 6 чемпионств подряд их можно тоже назвать так»
сегодня, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» – «Пиза». Модрич, Хименес, Леау и Нзола играют
7 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Хилаль» Малкома, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
12 минут назадLive
Лещук про антирекорд по матчам в запасе: «Больше волнует не это, а что я единственный вратарь, забивавший с игры. У голкиперов неблагодарная профессия»
13 минут назад
Депутат Свищев о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан. Я рад. Он играл в одном из лучших клубов России, за ним огромное количество людей смотрит»
15 минут назад
Мбаппе о класико: «Реал» хочет не просто играть, а победить. В клубном футболе нет более особенного матча»
37 минут назад
Непомнящий о вратарях ЦСКА Акинфееве и Торопе: «Люди пытаются сравнить несравнимое»
сегодня, 16:58
Юрий Семин: «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии. В 2018 году нас не догнали»
сегодня, 16:48
Павел Погребняк: «Только Аршавин известен на весь мир. Я? Нет-нет, что вы. Только Аршавин»
сегодня, 16:35
Первая лига. «Урал» в гостях у «Арсенала», «Факел» сыграет со СКА в воскресенье
сегодня, 16:30Live
Экс-тренер Уайлдера считает, что Магуайр мог бы преуспеть в боксе: «Когда ты так возвращаешься после ошибок на ранних этапах, возможности безграничны. Он стал лучше как человек и игрок»
сегодня, 16:21