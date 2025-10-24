Кейн – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Ямаль – 4-й, Винисиус – 9-й
Харри Кейн назван основным претендентом на получение «Золотого мяча».
Goal представил предварительный рейтинг главных фаворитов на выигрыш приза лучшему футболисту года.
Список возглавил нападающий «Баварии» Харри Кейн.
Топ-10 выглядит следующим образом:
10. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9. Винисиус Жуниор («Реал»);
8. Букайо Сака («Арсенал»);
7. Витинья («ПСЖ»);
6. Педри («Барселона»);
5. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
1. Харри Кейн («Бавария»).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
