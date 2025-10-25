Овечкин забил 2-й гол в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в 8 играх

Александр Овечкин забросил вторую шайбу в сезоне.

Капитан «Вашингтона » набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Коламбусом» (5:1).

Всего в 8 играх сезона на его счету 7 (2+5) баллов.

Сегодня за 18:15 (7:57 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».

Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб