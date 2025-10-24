Карвахаль намерен обсудить с Ямалем слова вингера про «жульничающий» «Реал» (Mundo Deportivo)

Даниэль Карвахаль недоволен словами Ламина Ямаля про «Реал».

Вингер «Барселоны» за несколько дней до класико заявил , что мадридцы «жульничают и жалуются». Сообщалось , что футболистам «Реала» это не понравилось.

По сведениям Mundo Deportivo, Карвахаль намерен поговорить с Ямалем насчет этого комментария после воскресной игры.

Матч «Реала» с «Барселоной» в Ла Лиге начнется 26 октября в 18:15 по московскому времени.