Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»

Руслан Нигматуллин высказался о разнице между США и Россией.

– Есть ли что-то такое, что есть в США, но вам этого не хватает в России?

– Не смогу в стиле Игоря Лещука дать интервью, сравнивая две страны. Не нам говорить, где хуже или лучше. У каждой страны есть свои плюсы.

Я с уважением отношусь к США и России и с уверенностью могу сказать, что дома всегда лучше.

Так что я с удовольствием вернулся в Россию. Здесь жить хорошо, и надеюсь, что в ближайшее время станет еще лучше, – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин .