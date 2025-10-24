Руслан Нигматуллин: «С уважением отношусь к США и России и могу сказать, что дома всегда лучше. Вернулся с удовольствием – надеюсь, жить станет еще лучше в ближайшее время»
Руслан Нигматуллин высказался о разнице между США и Россией.
– Есть ли что-то такое, что есть в США, но вам этого не хватает в России?
– Не смогу в стиле Игоря Лещука дать интервью, сравнивая две страны. Не нам говорить, где хуже или лучше. У каждой страны есть свои плюсы.
Я с уважением отношусь к США и России и с уверенностью могу сказать, что дома всегда лучше.
Так что я с удовольствием вернулся в Россию. Здесь жить хорошо, и надеюсь, что в ближайшее время станет еще лучше, – сказал бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
