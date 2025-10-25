Аскаров отразил 26 из 28 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 4 поражения в 4 играх в сезоне при 85,6% сэйвов и КН 4,82
Ярослав Аскаров отразил 26 из 28 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча.
Вратарь «Сан-Хосе» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Девилс» (1:3).
23-летний россиянин отразил 26 из 28 бросков (92,9%) и был признан третьей звездой встречи. Третью шайбу «Нью-Джерси» забросил в пустые ворота.
В 4 играх в сезоне у Аскарова 4 поражения при 85,6% сэйвов и коэффициенте надежности 4,82.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
