СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах

СКА разгромил «Сочи» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова выиграла матч со счетом 8:1.

Это 2-я победа клуба в 10 последних матчах. Голами в составе СКА отметились Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Грималди, Джозеф Бландиси и Матвей Короткий, сделавший хет-трик. Ворота команды защищал Сергей Иванов.

На данный момент клуб занимает 9-е место в Западной конференции с 18 очками в 18 играх сезона.

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. Гол в составе клуба забил Жан-Кристоф Боден. Команда тренера Владимира Крикунова идет 11-й в таблице Западной конференции с 10 очками в 16 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
