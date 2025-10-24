СКА разгромил «Сочи» – 8:1. Команда Ларионова одержала 2-ю победу в 10 последних матчах
СКА разгромил «Сочи» в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова выиграла матч со счетом 8:1.
Это 2-я победа клуба в 10 последних матчах. Голами в составе СКА отметились Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Грималди, Джозеф Бландиси и Матвей Короткий, сделавший хет-трик. Ворота команды защищал Сергей Иванов.
На данный момент клуб занимает 9-е место в Западной конференции с 18 очками в 18 играх сезона.
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. Гол в составе клуба забил Жан-Кристоф Боден. Команда тренера Владимира Крикунова идет 11-й в таблице Западной конференции с 10 очками в 16 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
