Ангелина Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира: золото в многоборье и опорном прыжке, серебро на брусьях

Ангелина Мельникова взяла три медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

Соревнования проходят в Джакарте (Индонезия). Сегодня россиянка Мельникова победила в опорном прыжке и стала серебряным призером в упражнениях на брусьях. Накануне она также выиграла в личном многоборье.

Мельниковой 25 лет. Она не выступала на крупных стартах с 2021-го из-за недопуска российских гимнастов – в том же году она завоевала три медали на Олимпиаде в Токио (золото и две бронзы), а также три медали на ЧМ в Китакюсю (золото, серебро и бронзу).

🥇 Ангелина Мельникова – чемпионка мира! Ей не давали выступать 4 года