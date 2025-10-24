Владелец медиафутбольного «СиндЕката» готов приобрести 50% акций «Урала». Свердловская область выставила их на продажу

Андрей Семенов готов приобрести 50% акций ФК «Урал».

Власти Свердловской области приняли решение продать 50% акций футбольного клуба «Урал».

«Да, нам интересно поучаствовать в аукционе. Мы очень серьезно задумались над этим. «СиндЕкат», как часть футбольного сообщества, понимает в чем причины, и что нужно сделать, чтобы футбол на Урале развивался. Не ФК «Урал», а вообще на Урале», – сказал президент «СиндЕката ».

«Урал» занимает третье место в таблице PARI Первой лиги.

«СиндЕкат» – медиакоманда из Екатеринбурга, участвующая в WINLINE Медиалиге. Клуб занял четвертое место в шестом сезоне МФЛ, который стал дебютным для команды. Также команда уже вошла в топ-3 Кубка Лиги и сыграет против Lit Energy блогера Михаила Литвина за выход в финал турнира.

За клуб выступают среди прочих экс-игроки «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин, Дмитрий Ефремов, Дмитрий Арапов, Артем Юсупов, Анатолий Герк и другие.

Президент «СиндЕката» Андрей Семенов – екатеринбургский бизнесмен, член попечительского совета «Урала».

