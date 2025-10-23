Гран-при Китая. Лью, Гленн, Губанова, Йошида, Ватанабе, Хэ Ин Ли, Чжи А Син выступят с короткими программами
Лью, Гленн, Губанова покажут короткие программы на Гран-при в Китае.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Женщины
Короткая программа
Начало – 11:25 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Чжан Жуйян (Китай)
2. Чжу И (Китай)
3. Рино Мацуике (Япония)
4. Анна Пеццетта (Италия)
5. Чжи А Син (Южная Корея)
Вторая разминка
6. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
7. Ринка Ватанабе (Япония)
8. Алиса Лью (США)
9. Хана Йошида (Япония)
10. Анастасия Губанова (Грузия)
11. Эмбер Гленн (США)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
