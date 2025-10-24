«Жульничают и жалуются». Ямаль сравнил «Реал» с клубом испанской медиалиги
Ламин Ямаль провокационно высказался о «Реале».
26 октября «Реал» и «Барселона» проведут класико в рамках 10-го тура Ла Лиги.
Вингер каталонского клуба Ламин Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» Ямалю «Реал Мадрид».
«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – сказал Ламин Ямаль.
Льянос, который поддерживает мадридский клуб, спросил: «Реал» жульничает?» «Посмотрим, посмотрим», – со смехом ответил Ямаль.
«ДНК «Реала» – ныть, если не получилось сжульничать». Пике об удалении Роналду в класико в 2017-м
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости