  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Серик Беледиеспор» Садыгова и Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат. Футболисты заявят о нарушении обязательств, если не получат деньги до ноября (Ajansspor)
60

Игроки «Серик Беледиеспор» Садыгова и Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат. Футболисты заявят о нарушении обязательств, если не получат деньги до ноября (Ajansspor)

Игроки «Серик Беледиеспор» Туфана Садыгова бойкотируют тренировки.

Как сообщает Ajansspor, футболисты турецкого клуба уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Из-за протеста игроков вчера была отменена тренировка. 

Утверждается, что некоторые сотрудники клуба рассматривают возможность увольнения, а футболисты готовы к открытым формам протеста. Игроки намерены подождать до ноября. Если выплаты не поступят, футболисты направят клубу официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.

Кроме того, клуб до сих пор не выплатил компенсацию за трансфер Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона. В связи с этим белорусский БАТЭ намерен обратиться в ФИФА. 

«Серик Беледиеспор», выступающий в Первой лиге Турции, возглавляет Сергей Юран. Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?927 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ajansspor
logoСерик Беледиеспор
logoвысшая лига Беларусь
происшествия
logoСергей Юран
logoАлександр Мартынов 2004
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoД2 Турция
logoБАТЭ
logoвысшая лига Турция
Туфан Садыгов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Серика» Юрана нет побед 4 матча – сегодня поражение после трех ничьих. Команда идет 13-й в Первой лиге Турции
20 октября, 15:58
Юран о возможном увольнении из «Серика»: «Моя задача – сохранить команду в Первой лиге. Руководство даже удивляется, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место»
14 октября, 12:28
Юрана могут уволить, если «Серик» не попадет в топ-7 Первой лиги Турции за 1,5 месяца. Тренеру поставили ультиматум (Sport Baza)
14 октября, 08:24
Главные новости
Лещук о критике Мэддисона: «Не знаю, кто это. Madison Square Garden знаю. Человек, не обладая никакой экспертностью, позволяет себе критиковать других»
7 минут назад
Северная Македония – Россия. Женская сборная России ведет 1:0 в товарищеском матче, Спортс’’ показывает в прямом эфире
сегодня, 12:01Видео
В «Реале» считают Ямаля «плохим партнером по команде» после его слов о «жульничестве и жалобах». Высказывание вингера «Барсы» раззадорило игроков «Мадрида» перед класико (Marca)
21 минуту назад
Денис Глушаков: «Содержать детскую команду в регионе затратно – не все мы Абрамовичи. В СССР в детских школах все было на хорошем уровне. Сейчас финансирование сократилось»
38 минут назад
Гари Линекер: «Как только переходишь в «Барсу», тебе уже не нравится «Реал». Тебе объясняют, что это выходит за рамки футбола – там и политика, и история, начинающаяся еще с Франко»
57 минут назад
Ударившего пешехода судью Захарова отстранили от работы на матчах Первой лиги. Арбитр снят с сегодняшней игры «КАМАЗ» – «Енисей» (Sport Baza)
сегодня, 12:25Видео
Слот о «Ливерпуле»: «Главное отличие сезона – стили соперников. 178 длинных передач в семи матчах АПЛ, еще 59 против «МЮ». Мы создаем больше всех с игры»
сегодня, 12:14
Эндрик хочет уйти в аренду зимой в клуб топ-5 лиг, участвующий в еврокубках, либо в «Бенфику», «Порту» или «Спортинг». Стиль игры команды должен быть атакующим (ESPN)
сегодня, 12:13
Гвардиола про АПЛ: «Ман Сити» выбыл из гонки за титул» – так считали после 2-3 матчей. Теперь уже говорят, что из нее выбыл «Ливерпуль». Эксперты все знают после 5 игр»
сегодня, 12:03
50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью. Цена – 1000 рублей за штуку, продать хотят 12 050 акций
сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев внесен в базу «Миротворца»
4 минуты назад
Ударивший пешехода судья Захаров не будет назначаться на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства ждет от арбитра пояснений по происшествию
8 минут назад
Клуб из Гибралтара впервые в истории победил на основной стадии еврокубка – «Линкольн» обыграл польский «Лех» в Лиге конференций
27 минут назад
Илия Топурия: «Реал» олицетворяет для меня решительность, преодоление, нежелание сдаваться. Мой прогноз на класико – победа «Мадрида»
сегодня, 11:45
Семак на вопрос о том, что «Динамо» при Карпине стало слабее: «Так кажется. У каждого тренера свое видение. Команды Карпина играют интенсивно, в высокий прессинг»
сегодня, 11:30
Литвинов о контракте со «Спартаком»: «Сказал, что не собираюсь рассматривать предложения от других клубов из России – не могу представить себя в футболке ни одного из них. Только с ромбиком на груди»
сегодня, 11:20
Нигматуллин об отстранении России: «Идет политика двойных стандартов. Израилю позволительны многие вещи. Весь мир ждет, когда это все закончится»
сегодня, 11:08
Слот о форме Салаха: «Игроки иногда упускают моменты – он тоже человек. Последнее, о чем я беспокоюсь – сможет ли Мо снова начать забивать. Он делал это всю жизнь и продолжит»
сегодня, 10:55
«Интер» готов предложить 58 млн евро за Паса. У «Реала» есть 50% прав на хавбека «Комо» (Tyc Sports)
сегодня, 10:47
Семшов о матче «Зенит» – «Динамо»: «Не зацикливаюсь на противостоянии тренеров – играют команды. На примере «Спартака» – когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже»
сегодня, 09:55