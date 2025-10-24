Игроки «Серик Беледиеспор» Садыгова и Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат. Футболисты заявят о нарушении обязательств, если не получат деньги до ноября (Ajansspor)
Как сообщает Ajansspor, футболисты турецкого клуба уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Из-за протеста игроков вчера была отменена тренировка.
Утверждается, что некоторые сотрудники клуба рассматривают возможность увольнения, а футболисты готовы к открытым формам протеста. Игроки намерены подождать до ноября. Если выплаты не поступят, футболисты направят клубу официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.
Кроме того, клуб до сих пор не выплатил компенсацию за трансфер Александра Мартынова, приобретенного в начале сезона. В связи с этим белорусский БАТЭ намерен обратиться в ФИФА.
«Серик Беледиеспор», выступающий в Первой лиге Турции, возглавляет Сергей Юран. Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов.