Игроки «Серик Беледиеспор» Садыгова и Юрана бойкотировали тренировку из-за задержки зарплат. Футболисты заявят о нарушении обязательств, если не получат деньги до ноября (Ajansspor)

Игроки «Серик Беледиеспор» Туфана Садыгова бойкотируют тренировки.

Как сообщает Ajansspor, футболисты турецкого клуба уже восемь недель не получают зарплаты и премии. Из-за протеста игроков вчера была отменена тренировка.

Утверждается, что некоторые сотрудники клуба рассматривают возможность увольнения, а футболисты готовы к открытым формам протеста. Игроки намерены подождать до ноября. Если выплаты не поступят, футболисты направят клубу официальное уведомление о нарушении контрактных обязательств.

Кроме того, клуб до сих пор не выплатил компенсацию за трансфер Александра Мартынова , приобретенного в начале сезона. В связи с этим белорусский БАТЭ намерен обратиться в ФИФА.

«Серик Беледиеспор », выступающий в Первой лиге Турции, возглавляет Сергей Юран . Сообщалось, что 50% акций клуба купил бывший инвестор «Химок» Туфан Садыгов .