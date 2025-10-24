МВД не выявило нарушения закона в высказываниях Клаудиньо: «Высказываний с признаками дискредитации органов власти или Вооруженных сил не обнаружено»

В словах Клаудиньо не обнаружили нарушения закона.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд», ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Позже Клаудиньо написал открытое письмо на фоне критики: «Никогда не говорил ничего плохого о России. Напротив, глубоко уважаю и люблю эту страну».

«По результатам рассмотрения сообщаем, что в процессе проверки выявлены размещенные в свободном доступе публикации в российской газете «Спорт-Экспресс» от 22.08 и 06.09, содержащие интервью с Клаудио Л., которые являются журналистским изложением сказанных им слов.

Видеоматериалов и иных свидетельств публичных высказываний, содержащих признаки дискредитации органов государственной власти или Вооруженных сил Российской Федерации, в открытом доступе не обнаружено. Опросить самого Клаудио Л. по указанным обстоятельствам не представилось возможным, так как он является игроком футбольного клуба «Аль-Садд ».

Фактов совершения противоправных деяний на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в период его трудовой деятельности не зафиксировано. Таким образом, информация о нарушении законодательства Российской Федерации на настоящий момент объективного подтверждения не получила, оснований для применений к нему мер воздействия не усматривается», – говорится в заявлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.