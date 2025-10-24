Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025. Мельникова, Калмыкова и Васильева поборются за медали в отдельных видах
Мельникова, Калмыкова и Васильева поборются за медали чемпионата мира.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2025
Джакарта, Индонезия
Женщины
Опорный прыжок
10:37
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова.
Брусья
12:30
Российские участницы: Ангелина Мельникова, Лейла Васильева.
Мужчины
Вольные упражнения
10.00
Конь
11:49
Кольца
13.12
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости