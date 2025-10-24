50% акций «Урала» выставлено на продажу Свердловской областью. Цена – 1000 рублей за штуку, продать хотят 12 050 акций

«Урал» распродает половину акций.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Свердловской области, власти региона приняли решение продать 50% акций футбольного клуба.

Всего планируется реализовать 12 050 обыкновенных акций «Урала » по цене 1000 рублей за штуку.

Клуб из Екатеринбурга занимает третье место в таблице PARI Первой лиги.