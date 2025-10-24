Защитник «Трактора» Дронов дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи

Григорий Дронов дисквалифицирован на 5 матчей за толчок судьи.

Инцидент произошел во втором периоде матча FONBET КХЛ между «Трактором » и «Автомобилистом » (3:5).

Защитник челябинцев ехал к шайбе, которую соперник выбрасывал из зоны. Возле синей линии «Автомобилиста» арбитр случайно перекрыл ему путь. Дронов не ушел от столкновения и толкнул судью в спину, тот упал на лед.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Григория Дронова по п.1.27. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Намеренное применение физической силы в любой форме в отношении Судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении КХЛ.

