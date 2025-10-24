  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»
15

Австрийский лыжник Фермойлен: «Когда Степанова тренируется в Рамзау, а потом пишет, как якобы ужасен Запад, я думаю: а зачем ты сюда приезжала?»

Австрийский лыжник Фермойлен рассказал об отношении к России.

- Мика, твои последние заявления насчет российских лыжников вызвали у нас большой резонанс. Кто-то даже называет тебя русофобом. 

– Русофобия? Да ладно. Я, на самом деле, один из немногих западных лыжников – возможно, единственный, хоть как-то значимый для СМИ, – кто активно пытается вести диалог с россиянами, особенно на эти темы. Я друг русского народа. Но это не значит, что я друг российской политики.

Там, откуда я родом, свобода слова — одно из основополагающих прав, и, будучи публичным человеком, я обязан высказывать свое мнение. Когда Вероника Степанова приезжает в мой родной город, а затем пишет в Telegram о том, как якобы ужасен Запад, я не могу не задаться вопросом: если все действительно так плохо, зачем вообще сюда приезжать?

Никто не заставляет ее тренироваться в Рамзау. Если бы я поехал в Россию и публично жаловался на то, как там плохо, это тоже бы не понравилось людям – и это понятно, – рассказал Фермойлен.

Степанова опять передумала: утром – уверенно ехала на Олимпиаду, вечером – высмеивала FIS

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Odds.ru
logoсборная Австрии
logoВероника Степанова
Мика Фермойлен
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
22 октября, 18:56
Степанова о продлении отстранения лыжников: «Еще не вечер. А я начинаю готовиться к Олимпиаде-2030»
22 октября, 14:51
Вероника Степанова: «Самое забавное, что заблокировали участие российских лыжников те, кто «потерял» то ли 20, то ли 50 млн крон из бюджета ЧМ-2025»
22 октября, 06:24
Главные новости
Фермойлен об отстранении российских лыжников: «Россия, похоже, единственная, кто столкнулся с подобным. Этот двойной стандарт меня не совсем устраивает»
19 минут назад
Глава Белорусской федерации лыжных гонок о скандинавах в FIS: «Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат»
48 минут назад
Павел Рожков: «Мы общались с МПК по поводу участия атлетов в Паралимпиаде по двусторонним приглашениям. Нам сообщили, что эту возможность будут изучать»
вчера, 17:44
Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»
вчера, 17:13
Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года в Милане
вчера, 15:18
Сергей Крянин: «Надо добиваться допуска с флагом и гимном. Других вариантов вообще не должно быть»
22 октября, 20:16
CAS о планах России подать апелляцию на недопуск лыжников: «FIS должна подтвердить, возможно ли обжалование»
22 октября, 19:17
Норвежский журналист Салтведт: «Многие из российских лыжников уже высказывали мысли о дефиците мотивации. Теперь ситуация станет еще хуже»
22 октября, 18:56
Матыцин о недопуске лыжников: «Решение носит откровенно политизированный характер. Цель скандинавских государств – любой ценой устранить сильных соперников»
22 октября, 18:43
«Не в этом году». Дарья Непряева показала, как плачет после решения о недопуске россиян
22 октября, 18:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
8 августа, 18:04