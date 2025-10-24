Губерниев и Бузова записали совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и певица Ольга Бузова записали совместный музыкальный трек к десятилетию канала «Матч ТВ».

Сообщается, что песня сочетает «рок-мотивы от Губерниева и мелодичное поп-звучание, близкое Бузовой» и исполнена в жанре «поп-гимна».

Премьера трека состоится 31 октября на музыкальных стриминговых платформах, а премьера клипа – 1 ноября в эфире телеканала.

«Слежу за футболом, хоккеем, и другими видами спорта, болею за нашу страну! Песня, которую мы записали, посвящена не только каналу, но и нашим спортсменам и тем, кто за них переживает – болельщикам! Уверена, что она должна стать гимном спорта в нашей стране и ее будут петь на всех стадионах России. Это дуэтная песня и со мной ее поет Дима Губерниев, поэтому такая коллаборация обречена на успех!», – сказала Бузова.

«Было понятно, что рано или поздно вся наша замечательная история страстей и примирений выльется в мощнейшую песенную коллаборацию. Я в восторге от работы с Ольгой, она большой молодец и профессионал. Можно многому поучиться у нее, ее отношению к делу, ее трепету, темпераменту. Мы встретились, как добрые друзья. Как в песне Пахмутовой «Нам не жить друг без друга». Очень здорово, что нас с Бузовой объединил спорт и «Матч ТВ»!

Я Оле благодарен, она рекламировала мою биатлонную программу, и сейчас с огромным удовольствием и неподдельным интересом, снялась вместе со мной в клипе и спела эту песню, которая безусловно будет звучать на всех стадионах страны. Песня прекрасная, ее создатель Зураб Матуа огромный молодец и талантище, как и вся группа, которая помогала нам записывать песню и снимать клип», – отметил Губерниев.

