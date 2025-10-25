Видео
8

Егор Дёмин набрал 9 очков, 6 подборов и 4 передачи во втором матче в НБА

Россиянин Егор Дёмин провел второй матч в НБА .

Разыгрывающий «Бруклина» набрал 9 очков, 6 подборов и 4 передачи при 3 потерях в домашней встрече с «Кливлендом» (124:131).

Дёмин вышел со скамейки и за 25 минут реализовал 3 из 5 с игры, атакуя только с дальней дистанции. 8-й номер драфта-2025 допустил 3 потери.

В активе Егора первое попадание в клатче в НБА, когда за 3:48 до сирены он дальним броском сократил отставание до «-1».

