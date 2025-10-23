Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы

Чок и Бейтс, Смарт и Дик покажут ритм-танцы на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию 2-й этап, Cup of China Чунцин, Китай Танцы на льду Ритм-танец Начало – 09:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Первая разминка 1. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) 2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) 3. Шао Зиси – Хи Линьхао (Китай) 4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) Вторая разминка 6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) 7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) 8. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) 9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) 10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров