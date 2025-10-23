0

Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы

Чок и Бейтс, Смарт и Дик покажут ритм-танцы на Гран-при в Китае.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап, Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 09:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка

1. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

3. Шао Зиси – Хи Линьхао (Китай)

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

Вторая разминка

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

8. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров

