Гран-при Китая. Чок и Бейтс, Смарт и Дик, Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс покажут ритм-танцы
Чок и Бейтс, Смарт и Дик покажут ритм-танцы на Гран-при в Китае.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап, Cup of China
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 09:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
3. Шао Зиси – Хи Линьхао (Китай)
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
5. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
Вторая разминка
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
7. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
8. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
9. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Расписание Гран-при Китая: там выступят Суй и Хань, Чок и Бейтс, Лью, Гленн, Шайдоров
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости