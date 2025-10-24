Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»
Надер Гандри включил Рамзана Кадырова в число самых известных людей в России.
– Можно ли назвать Рамзана Кадырова одним из самых известных людей в России?
– Да, конечно. Думаю, номер один – это Владимир Путин, второй – Рамзан Кадыров, а третий – Магомед Даудов, – ответил защитник «Ахмата» и сборной Туниса.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?2016 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости