Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»

Надер Гандри включил Рамзана Кадырова в число самых известных людей в России.

– Можно ли назвать Рамзана Кадырова одним из самых известных людей в России?

– Да, конечно. Думаю, номер один – это Владимир Путин, второй – Рамзан Кадыров, а третий – Магомед Даудов, – ответил защитник «Ахмата» и сборной Туниса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
