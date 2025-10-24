Гандри о самых популярных людях в России: «Путин – номер один, второй – Рамзан Кадыров, третий – Даудов»

Надер Гандри включил Рамзана Кадырова в число самых известных людей в России.

– Можно ли назвать Рамзана Кадырова одним из самых известных людей в России?

– Да, конечно. Думаю, номер один – это Владимир Путин, второй – Рамзан Кадыров, а третий – Магомед Даудов , – ответил защитник «Ахмата » и сборной Туниса.