Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб
Александр Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче чемпионата с «Коламбусом» (5:1).
Всего в регулярках на счету 40-летнего россиянина 899 голов (обновляет рекорд НХЛ), в плей-офф – 77. Таким образом, в общей сложности в НХЛ он забросил 976 шайб.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
