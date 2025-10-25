Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб

Александр Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в матче чемпионата с «Коламбусом» (5:1).

Всего в регулярках на счету 40-летнего россиянина 899 голов (обновляет рекорд НХЛ ), в плей-офф – 77. Таким образом, в общей сложности в НХЛ он забросил 976 шайб.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).