В «Реале» считают Ямаля «плохим партнером по команде» после его слов о «жульничестве и жалобах». Высказывание вингера «Барсы» раззадорило игроков «Мадрида» перед класико (Marca)
Слова Ламина Ямаля вызвали резонанс в раздевалке «Реала».
Вингер каталонского клуба Ламин Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» Ямалю «Реал Мадрид».
«Да, конечно. Они жульничают и жалуются», – сказал Ламин Ямаль.
Как пишет Marca, общее мнение в раздевалке мадридского клуба сводится к тому, что Ямаль – «плохой партнер по команде», чье поведение вне поля надоедает игрокам «Реала».
Тем не менее отмечается, что такое высказывание Ламина лишь раззадорило футболистов «Реала» перед класико.
Они считают, что Ямаль, возможно, в силу своей молодости, не соблюдает основные правила профессионального поведения.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?927 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости