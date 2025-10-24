В «Реале» считают Ямаля «плохим партнером по команде» после его слов о «жульничестве и жалобах». Высказывание вингера «Барсы» раззадорило игроков «Мадрида» перед класико (Marca)

Слова Ламина Ямаля вызвали резонанс в раздевалке «Реала».

Вингер каталонского клуба Ламин Ямаль посетил стрим медиафутбольной лиги Kings League, в котором Ибай Льянос, владелец клуба «Порсинос», спросил у футболиста, напоминает ли «Порсинос» Ямалю «Реал Мадрид ».

«Да, конечно. Они жульничают и жалуются» , – сказал Ламин Ямаль .

Как пишет Marca, общее мнение в раздевалке мадридского клуба сводится к тому, что Ямаль – «плохой партнер по команде», чье поведение вне поля надоедает игрокам «Реала».

Тем не менее отмечается, что такое высказывание Ламина лишь раззадорило футболистов «Реала» перед класико.

Они считают, что Ямаль, возможно, в силу своей молодости, не соблюдает основные правила профессионального поведения.