  • Месси сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» в плей-офф МЛС. 1-й гол Лео забил головой с подачи Суареса
Месси сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» в плей-офф МЛС. 1-й гол Лео забил головой с подачи Суареса

Лионель Месси сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (3:1).

Форвард «Интер Майами» отличился в первом матче стартового раунда плей-офф МЛС.

На 19-й минуте 38-летний аргентинец забил головой после подачи Луиса Суареса, а на 96-й – добил мяч в ворота.

По итогам минувшего регулярного чемпионата МЛС Месси с 29 голами стал лучшим бомбардиром.

