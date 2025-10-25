Месси сделал дубль в матче с «Нэшвиллом» в плей-офф МЛС. 1-й гол Лео забил головой с подачи Суареса

Лионель Месси сделал дубль в игре с «Нэшвиллом» (3:1).

Форвард «Интер Майами » отличился в первом матче стартового раунда плей-офф МЛС.

На 19-й минуте 38-летний аргентинец забил головой после подачи Луиса Суареса , а на 96-й – добил мяч в ворота.

По итогам минувшего регулярного чемпионата МЛС Месси с 29 голами стал лучшим бомбардиром.