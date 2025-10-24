Россия занимает 4-е место в мире по объему букмекерского рынка. 365 млрд рублей – ожидаемый доход российских БК в 2025-м (BBC News Brasil)

Россия вошла в топ-5 стран мира по объему букмекерского рынка.

По данным BBC News Brasil со ссылкой на исследование Regulus Partners, валовый игровой доход (GGR) легальных российских букмекеров по итогам 2025 года достигнет 4,51 миллиарда долларов – примерно 365 млрд рублей. Прогноз основан на финансовых отчетах БК и доступной информации о размерах денежных потоков на рынках.

GGR (Gross Gaming Revenue) – разница между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами. Это реальные доходы БК без учета налогов, а также бюджетов на оплату труда и маркетинг.

Россия занимает 4-е место в мире по доходам букмекеров, уступая только США (17,3 млрд долларов), Великобритании (9,9 млрд) и Италии (4,6 млрд). Топ-5 замыкает Бразилия (4,1 млрд).

